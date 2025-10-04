زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على أنه لن يتم السماح إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بتخريب الصفقة بشأن غزة

من جانب آخر؛ قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حالة من الانقسام تسود أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن وزراء متشددين مثل سموتريتش وبن غفير، إلى جانب عدد من أعضاء الكابنيت، يعارضون الخطة بشدة.

الانسحاب من الحكومة

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواقف داخل الحكومة لا تزال حذرة، إذ لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا بسبب حساسية الموقف، إلا أنه من المتوقع خلال الساعة المقبلة أن يتم إعلان موقف واضح، مشيرًا إلى أن الوزراء المعارضين قد يلوّحون بالانسحاب من الحكومة أو يهددون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك.