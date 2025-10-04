تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس، وذلك ضمن أنشطة الدورة الـ41 من المهرجان، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

أدار الندوة الإعلامية المتميزة غادة شاهين، التي استهلت حديثها بالتأكيد على مكانة أمريس قائلة: "جون بير اسم كبير في أوروبا وفرنسا".

تخرج المخرج الفرنسي من المدرسة الوطنية العليا للمهن السينمائية (IDHEC)، وبدأ مسيرته الفنية بفيلمه القصير Intérim، الذي نال الجائزة الكبرى في مهرجان كليرمون-فيران عام 1988. وفي عام 1996، فاز فيلمه Les Aveux de l’innocent بثلاث جوائز مهمة ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي: جائزة الشباب، جائزة مرسيدس-بنز، والجائزة الكبرى للقطار السينمائي (Le Rail d’Or).

وفي كلمته، أعرب جون بير أمريس عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرًا إلى سروره بلقاء المخرج التونسي الكبير رضا الباهي ضمن فعاليات المهرجان. كما عبّر عن إعجابه بالسينما المصرية الكلاسيكية، مستشهدًا بفيلم الأرض، ومشيدًا بالمخرج العالمي يوسف شاهين.

وعن بداياته، قال أمريس: "بدأت ككاتب وصحفي، لكن شغفي الحقيقي كان الإخراج، لأنه يساعد على اكتشاف مهارات الناس، وهذا ما يسعدني في عملي".

واستعرض المخرج الفرنسي أبرز إنجازاته الفنية، من بينها فيلم C’est la vie الذي حصد جائزة أفضل مخرج (Coquille d’argent) وجائزة التضامن في مهرجان سان سيباستيان عام 2001، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان مراكش. كما عُرض فيلمه Lightweight في قسم "Un Certain Regard" بمهرجان كان عام 2004، بينما فاز فيلمه Émotifs anonymes (2010) بجائزة Magritte، وفيلمه Marie Heurtin (2014) بجائزة Variety Piazza.

كما تحدّث أمريس عن تجربة السينما الفرنسية، موضحًا أن دعم الدولة إلى جانب الدعم الخاص يمثلان ركيزة أساسية لاستمرارها، حيث يتم تخصيص نسبة 5% من قيمة كل تذكرة سينما لصالح تمويل الإنتاج السينمائي الفرنسي.