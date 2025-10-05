قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سفارة فنزويلا تنظم "ويبنار" لتعزيز المشروع السياحي المشترك مع مصر

محمد الاسكندرانى

استضافت سفارة فنزويلا بالقاهرة ويبينار أكاديمياً يعزز المشروع السياحي الثنائي الواعد مع مصر ،حمل عنوان "السياحة في مصر وفنزويلا: منظورات حكومية وآفاق مستقبلية"، وقد تم إعداده تحت رعاية وزارة الخارجية الفنزويلية ووزارة السياحة في فنزويلا، وبالتوجيه البناء من السفير عمر ويلمر بارنيتوس.

أوضحت السفارة ، ان الويبنار في إطار الاحتفالات الاستراتيجية باليوم العالمي للسياحة، ويخلد ببالغ الأهمية مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية المثمرة بين فنزويلا ومصر،وهو يعكس التزام بعثتنا الدبلوماسية الراسخ بتعزيز الروابط الثنائية والدعم النشط للتعاون السياحي المشترك.

تولى الدكتور إبراهيم العسال، المستشار السياحي والثقافي لهذه السفارة، الإدارة الأكاديمية للقاء ببراعة فائقة. 

لم يكتفِ الدكتور العسال بتوجيه النقاش بخبرة مثبتة فحسب، بل أعرب أيضاً عن تقدير عميق للدور المحوري للسفير بارنيتوس في بلورة ودعم هذا المشروع السياحي الثنائي الطموح بلا حدود. 

شدد السفير بارنيتوس على الأهمية القصوى للويبنار كمنصة استراتيجية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، وتحفيز تبادل المعارف والخبرات، وفي نهاية المطاف، ترسيخ مستقبل سياحي مزدهر ومستدام بين الأمتين الشقيقتين.

جمع الويبنار نخبة مختارة من الأسماء اللامعة في الأوساط الأكاديمية وخبراء القطاع من كلا البلدين. 

ومن المنظور المصري، قدمت الدكتورة غادة حمود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر، مداخلة مستنيرة حول "السياحة والأنماط السياحية في مصر"،فصلت في عرضها الأهمية الاستراتيجية للسياحة كركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

ووضحت المزايا المتعددة التي يضفيها هذا القطاع على التنمية الوطنية، مسلطة الضوء على التنوع الجوهري في المنتجات والتجارب السياحية التي تقدمها مصر.
تلاها الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، الذي تعمق في "التأثير الاقتصادي للسياحة في مصر". 

لم يقتصر تحليله الدقيق على كشف مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل فحسب، بل عزز مداخلته بمجموعة شاملة من الإحصائيات والبيانات التي تجسد بدقة قوة وديناميكية الصناعة السياحية المصرية.

أثرى الوفد الفنزويلي النقاش بمنظورات قيمة. حيث عرضت الدكتورة ناثالي ميروسلافا روميرو كاستيلو، ممثلة عن المعهد الوطني للسياحة (INATUR)، والدكتور راؤول إنريكي بينافيدس مارتياتو من جامعة سيمون رودريجيز التجريبية الوطنية، مداخلة مشتركة قدمت رؤية متكاملة حول "السياحة في فنزويلا بالأرقام، وخطط الحكومة، والتنوع السياحي". 

وقد أوجز الخبيران الإمكانات السياحية الهائلة لفنزويلا، مبرزين البرامج والمشاريع الحكومية الطموحة الموجهة نحو تحديث وتوسيع القطاع، فضلاً عن الثراء الطبيعي والثقافي الفريد للبلاد، وهي عناصر تضع فنزويلا كوجهة سياحية واعدة وجاذبة عالمياً.

اختتم الويبنار بإجماع تام على الضرورة القصوى لاستمرارية وتوسيع نطاق هذه اللقاءات ،فالهدف الجوهري هو تعميق الفهم المتبادل، وتيسير صياغة خطط عمل ملموسة وقابلة للتطبيق، وتعزيز التبادل السياحي والاستثمارات المشتركة بشكل جوهري بين مصر وفنزويلا، وذلك سعياً لتحقيق تنمية مستدامة ومنافع متبادلة لكلا الأمتين.


