منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
بتراجع 7.4%.. كوريا الجنوبية تحقق 632.6 مليار دولار صادرات في عام 2023

   أعلن البنك المركزي بسول أن الاقتصاد الكوري الجنوبي أصبح أقل اعتمادا على التجارة في عام 2023 بسبب ضعف الصادرات وانخفاض أسعار المواد الخام وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.


ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "  اليوم الأحد  :" انخفض إجمالي المعاملات الصناعية في البلاد بنسبة 0.1% إلى 6,802.7 تريليون وون (4.88 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2023 عن العام السابق له".
 

انخفاض حجم التجارة 

وذكر تقرير تحليل المدخلات والمخرجات الصناعية الصادر عن بنك كوريا المركزي أن المعاملات الخارجية، التي تشمل الصادرات والواردات، شكلت 29.6% من الإجمالي، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية عن العام السابق.

وقال بنك كوريا:"انخفضت الصادرات بشكل رئيسي في البتروكيماويات وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأجهزة البصرية، في حين انخفضت الواردات بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال".
 

وشكل الناتج المحلي 85.1% من إجمالي الإنتاج الصناعي في عام 2023، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق له، في حين انخفضت الواردات إلى 14.9% من 16% في عام 2022.

إجمالي الصادرات
وبلغ إجمالي الصادرات 632.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 7.4% عن العام السابق له، متأثرة بضعف الطلب على أشباه الموصلات وسط إجراءات التشديد النقدي العالمية وتأخر تعافي الاقتصاد الصيني.
وانخفضت الواردات بنسبة 12.1% إلى 642.7 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 9.97 مليارات دولار.
 

البنك المركزي بسول أسعار المواد الخام الاقتصادي العالمي كوريا الجنوبية الصادرات

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل

