بتراجع 7.4%.. كوريا الجنوبية تحقق 632.6 مليار دولار صادرات في عام 2023

أعلن البنك المركزي بسول أن الاقتصاد الكوري الجنوبي أصبح أقل اعتمادا على التجارة في عام 2023 بسبب ضعف الصادرات وانخفاض أسعار المواد الخام وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " اليوم الأحد :" انخفض إجمالي المعاملات الصناعية في البلاد بنسبة 0.1% إلى 6,802.7 تريليون وون (4.88 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2023 عن العام السابق له".



انخفاض حجم التجارة

وذكر تقرير تحليل المدخلات والمخرجات الصناعية الصادر عن بنك كوريا المركزي أن المعاملات الخارجية، التي تشمل الصادرات والواردات، شكلت 29.6% من الإجمالي، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية عن العام السابق.

وقال بنك كوريا:"انخفضت الصادرات بشكل رئيسي في البتروكيماويات وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأجهزة البصرية، في حين انخفضت الواردات بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال".



وشكل الناتج المحلي 85.1% من إجمالي الإنتاج الصناعي في عام 2023، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق له، في حين انخفضت الواردات إلى 14.9% من 16% في عام 2022.

إجمالي الصادرات

وبلغ إجمالي الصادرات 632.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 7.4% عن العام السابق له، متأثرة بضعف الطلب على أشباه الموصلات وسط إجراءات التشديد النقدي العالمية وتأخر تعافي الاقتصاد الصيني.

وانخفضت الواردات بنسبة 12.1% إلى 642.7 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 9.97 مليارات دولار.

