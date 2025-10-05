قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنمو 35%.. شركة العاصمة الإدارية تحقق أرباحا تصل 35 مليار جنيه في العام المالي 2024

العاصمة الإدارية- صورة أرشيفية
العاصمة الإدارية- صورة أرشيفية
آية الجارحي

اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الأحد الموافق 05/10/2025 ، بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2024 والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 35 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 9 مليار جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة زيادة قدرها 35% كما بلغ اجمالي إيرادات النشاط 48 مليار جنيه.


هذا وقد بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2024 إجمالي مبلغ 26 مليار جنيه ، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2024 مبلغ 8,2 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 8,6 مليار جنيه عن عام 2023 بانخفاض قدره 400 مليون جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 13 مليون جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 1،3 مليار جنيه ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 9,7 مليار جنيه.

 كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2024 مبلغ 60 جنيه والذي يمثل 60% من قيمة السهم مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2024 لتكون 335 مليار جنيه بدلًا من 279 مليار بنسبة زيادة قدرها 20% تقريباً عن العام المالي السابق.

 الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى
إضافة لما سبق فإن الشركة قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.*

العاصمة الإدارية الحي الحكومي القوائم المالية أرباح إيرادات

مدحت صالح
مدحت العدل
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
سلمي ابو ضيف وزوجها
