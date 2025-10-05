بنين .. وزير المالية "روموالد واداني" يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية 2026

أعلن وزير مالية بنين روموالد واداني ، رسميا ، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026، وذلك خلال تجمع جماهيري ضخم شهدته مدينة باراكو، وسط أجواء احتفالية تخللتها أصوات الأبواق والمزامير، بحضور الآلاف من أنصاره.



وخلال كلمته أمام الجماهير، تعهد واداني، بحسبما أورد موقع (360 إفريقيا)، بقيادة حكومة تركز على الشباب ومواصلة النهج الاقتصادي الذي ميز عهد الرئيس الحالي باتريس تالون، قائلا "المستقبل ملك للشباب".



ويعتبر روموالد واداني، البالغ من العمر 49 عاما، أحد مهندسي النجاح الاقتصادي في بنين، إذ شهدت البلاد في عهده نموا تجاوز 6% خلال السنوات الأخيرة، مع إشادة المؤسسات المالية الدولية بإدارته المالية الرشيدة، وينظر إليه على نطاق واسع بوصفه خليفة الرئيس باتريس تالون الذي يستعد لمغادرة السلطة بعد ولايتين رئاسيتين.



ويدعم روموالد واداني في السباق الرئاسي ائتلاف من أربعة أحزاب، ووقع اختيار واداني على نائبة الرئيس المنتهية ولايتها مريم شابي طلطة لتكون نائبه له في حال فوزه.