الأولى بعد بشار الأسد..انطلاق انتخابات مجلس الشعب السوري

انطلقت انتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، والتي تعد العملية الانتخابية الأولى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتنتهي عملية الاقتراع، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.

ويجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية السورية، لانتخاب نواب جدد، في خطوة تُمثل نقطة تحول في مسار البلاد نحو الابتعاد عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واختبارًا رئيسيًا لمبدأ الشمولية في ظل سلطاتها الحالية التي يقودها الإسلاميون.