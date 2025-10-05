تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى بمسطرد

كرم المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد الطلاب الحاصلين على المركز الأول والمركز الثانى بالصف الثانى والثالث بدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ،وذلك بمنحهم شهادات تقدير لتفوقهم الدراسى.

وذلك فى إطار إهتمام شركة مياه الشرب بالقاهرة بدعم العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية المتخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة بمسطرد لدورها الهام فى تأهيل الكوادر الفنية بمجالات التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات المياه التابعة للشركة.

جاء ذلك فى حضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والاستاذ محمد على عسكر مدير مديرية التربية والتعليم والاستاذ سعيد حسانين مدير إدارة التعليم الصناعى بالقليوبية وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد.

وصرح المهندس مصطفى الشيمى ان تجربة المدارس الثانوية تتفق مع منهج الدولة في الارتقاء بالمستوى التعليمى للطالب وبالعنصر البشرى وتنمية المهارات وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى للشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية.