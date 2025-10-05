قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى بمسطرد

تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية
تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية
آية الجارحي

كرم المهندس مصطفى احمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد الطلاب الحاصلين على المركز الأول والمركز الثانى بالصف الثانى والثالث بدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ،وذلك بمنحهم شهادات تقدير لتفوقهم الدراسى.

وذلك فى إطار إهتمام شركة مياه الشرب بالقاهرة بدعم العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفنية المتخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة بمسطرد لدورها الهام فى تأهيل الكوادر الفنية بمجالات التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات المياه التابعة للشركة.

جاء ذلك فى حضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والاستاذ محمد على عسكر مدير مديرية التربية والتعليم والاستاذ سعيد حسانين مدير إدارة التعليم الصناعى بالقليوبية وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد.

وصرح المهندس مصطفى الشيمى ان تجربة المدارس الثانوية تتفق مع منهج الدولة في الارتقاء بالمستوى التعليمى للطالب وبالعنصر البشرى وتنمية المهارات وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى للشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية.

شركة مياه الشرب المدرسة الثانوية الفنية مياه الشرب الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد