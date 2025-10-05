قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار الرئيس الفلسطيني: الدول العربية والإسلامية موضع ثقة للشعب والقيادة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الدول العربية والإسلامية موضع ثقة بالنسبة للشعب والقيادة الفلسطينية، حيث أن الدول العربية والإسلامية تقف على مدى سنتين منذ بدء العدوان بكل عنفوان مع القضية الفلسطينية.


وقال الدكتور الهباش - في مداخلة لقناة الإخبارية السعودية - "نجدد الشكر والتقدير للدول العربية والإسلامية ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت من أجل الوصول إلى تحقيق الأولوية الأهم بالنسبة للشعب الفلسطيني عامة وبالنسبة لأهل قطاع غزة خاصة وهى وقف آلة القتل التي مر عليها سنتين وحصدت أرواح الآلاف من الشهداء وأصابت عشرات آلاف أخرين من الجرحى".


وأضاف أن الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعبر عن إرادة القيادة الفلسطينية وموقف الشعب الفلسطيني الذي يرى في منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا له في نضاله الطويل والمرير للخلاص من الاحتلال.


وشدد على أنه بدون ترتيب البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبدون أن يكون القرار الوطني الكبير هو أساس أي تحرك لن نتحرك في سبيل الخلاص من الاحتلال أي خطوة للأمام، مشيرا إلى أن من يتحدث ويبرم الاتفاقات باسم الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له هى منظمة التحرير الفلسطينية.


وأوضح أن أولويتنا الأولى بكل وضوح الآن هى حماية وانقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة، فنحن لا نريد المزيد من الشهداء، وكل التفاصيل الأخرى تأتي لاحقا بما فيها تفاصيل ترتيبات البيت الفلسطيني وهو ضرورة ملحة ونحن منفتحون عليها وسنتعامل بكل إيجابية من أجل تجاوز كل المراحل الصعبة حتى يتم التفرغ لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها ومن أهمها مؤمرات الاحتلال وتجاوز الحالة المأساوية والكارثية التي خلفها العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن وإزالة آثار ذلك العدوان المادية والنفسية عن كاهل الشعب الفلسطيني.

مستشار الرئيس الفلسطيني الدول العربية والإسلامية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليوم العالمي للمعلمين.. تحية فخر لصناع الأمل في مواجهة التحديات

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تناقش سبل تطوير المحميات وخطط التكيف مع تغير المناخ

الخدمات البيطرية

"الزراعة" تواصل جهود الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة خلال سبتمبر

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد