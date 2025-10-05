مستشار الرئيس الفلسطيني: الدول العربية والإسلامية موضع ثقة للشعب والقيادة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الدول العربية والإسلامية موضع ثقة بالنسبة للشعب والقيادة الفلسطينية، حيث أن الدول العربية والإسلامية تقف على مدى سنتين منذ بدء العدوان بكل عنفوان مع القضية الفلسطينية.



وقال الدكتور الهباش - في مداخلة لقناة الإخبارية السعودية - "نجدد الشكر والتقدير للدول العربية والإسلامية ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت من أجل الوصول إلى تحقيق الأولوية الأهم بالنسبة للشعب الفلسطيني عامة وبالنسبة لأهل قطاع غزة خاصة وهى وقف آلة القتل التي مر عليها سنتين وحصدت أرواح الآلاف من الشهداء وأصابت عشرات آلاف أخرين من الجرحى".



وأضاف أن الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعبر عن إرادة القيادة الفلسطينية وموقف الشعب الفلسطيني الذي يرى في منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا له في نضاله الطويل والمرير للخلاص من الاحتلال.



وشدد على أنه بدون ترتيب البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبدون أن يكون القرار الوطني الكبير هو أساس أي تحرك لن نتحرك في سبيل الخلاص من الاحتلال أي خطوة للأمام، مشيرا إلى أن من يتحدث ويبرم الاتفاقات باسم الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له هى منظمة التحرير الفلسطينية.



وأوضح أن أولويتنا الأولى بكل وضوح الآن هى حماية وانقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة، فنحن لا نريد المزيد من الشهداء، وكل التفاصيل الأخرى تأتي لاحقا بما فيها تفاصيل ترتيبات البيت الفلسطيني وهو ضرورة ملحة ونحن منفتحون عليها وسنتعامل بكل إيجابية من أجل تجاوز كل المراحل الصعبة حتى يتم التفرغ لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها ومن أهمها مؤمرات الاحتلال وتجاوز الحالة المأساوية والكارثية التي خلفها العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن وإزالة آثار ذلك العدوان المادية والنفسية عن كاهل الشعب الفلسطيني.