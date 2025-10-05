قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو صحة النواب: مواجهة الولادة القيصرية غير المبررة ضرورة لحماية أمهات مصر من جراحات بلا سبب

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
حسن رضوان

قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما طرحه المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن تفشي الولادة القيصرية غير المبررة يُعد إنذارًا يستوجب تحركًا حكوميًا وتشريعيًا عاجلًا، مؤكدة أن اللجنة تولي هذا الملف أولوية كبرى في أجندة عملها.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ: صدي البلد "الأرقام التي استعرضتها وزارة الصحة صادمة وتستدعي وقفة جادة، نحن أمام أكثر من مليون ونصف سيدة سنويًا تخضع لجراحة كبرى دون داعٍ طبي، وهذا خطر لا يمكن التهاون معه، سواء على مستوى الصحة العامة أو الاقتصاد القومي."

 الولادات القيصرية غير الضرورية تُحمّل الدولة تكاليف صحية واقتصادية باهظة

وأشارت إلى أن الولادات القيصرية غير الضرورية تُحمّل الدولة تكاليف صحية واقتصادية باهظة، وتؤثر سلبًا على صحة الأم والطفل، من خلال ارتفاع معدلات المضاعفات الخطيرة مثل النزيف، والمشيمة المتوغلة، والولادة المبكرة، ودخول الأطفال إلى الحضّانات.

كما شددت النائبة على أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الولادة الطبيعية، تشمل: تدريب الأطباء على الممارسات الآمنة و توعية الحوامل بمخاطر القيصرية وإعادة تنظيم آليات المحاسبة والرقابة في القطاع الطبي، خاصة الخاص.

وقالت: "المرأة المصرية تستحق رعاية طبية تحترم كرامتها ولا تُخضعها لجراحة بلا مبرر طبي. ولادة طفل يجب أن تكون بداية حياة، لا مدخلًا لمضاعفات وندم."

واختتمت النائبة مرفت عبد العظيم تصريحها بالدعوة إلى إدراج الولادة الطبيعية الآمنة ضمن أولويات حملات التثقيف الصحي القومية، ومراجعة سياسات تسعير الولادة في المستشفيات، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستسعى لفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد القادم.

صحة النواب الولادة القيصرية حماية أمهات جراحات بلا سبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

صورة أرشيفية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد