برلمانية: الارتفاع الحاد في الولادات القيصرية "قنبلة صحية موقوتة"

قالت الدكتورة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما كشف عنه المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن تفشي الولادات القيصرية دون دوافع طبية، يُمثل كارثة صحية تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة، واصفة الأمر بأنه "قنبلة صحية موقوتة تهدد الأمهات والأطفال في صمت".

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ:" صدي البلد" أنه حين تتعرض مليون ونصف سيدة سنويًا لجراحة كبرى دون داعٍ طبي واضح، فالأمر لا يندرج تحت بند الحرية الطبية، بل يدخل في نطاق الاستسهال الطبي والتربح على حساب صحة المرأة المصرية."

مخاطر الولادة القيصرية المتكررة

وأشادت بتصريحات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، حول مخاطر الولادة القيصرية المتكررة، مؤكدة أن البرلمان يُتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وأن لجنة الصحة بصدد مراجعة وتقييم آليات الرقابة على القطاع الخاص والمستشفيات التي تشجع على القيصرية لأغراض تجارية.

كما دعت "سالم" إلى تبني حملة قومية توعوية متكاملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الولادة، تبدأ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتشمل تدريب الأطباء، وتثقيف السيدات، وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي للحوامل.

وأكدت أن دعم الولادة الطبيعية الآمنة ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية حياة الأمهات وتقليل العبء على الدولة. التكاليف الاقتصادية وحدها، والتي تتجاوز 120 مليار جنيه سنويًا، كافية لقرع ناقوس الخطر."

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية دور الإعلام والمنظمات المجتمعية في نشر ثقافة طبية صحيحة، ومواجهة الظواهر الصحية السلبية التي تهدد أمن الأسرة المصرية واستقرارها.