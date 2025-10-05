انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

أكد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة السورية دمشق، أن عمليات التصويت لا تزال جارية داخل اللجنة الانتخابية الكائنة في المكتبة الوطنية، والتي تُعد أكبر مركز انتخابي في سوريا، حيث تشمل العاصمة دمشق بالكامل.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة الناخبة في هذا المركز تضم حوالي 500 عضو، فيما يبلغ عدد المرشحين 140، سيتم اختيار 10 منهم لتمثيل العاصمة في البرلمان السوري.

وتابع، أنّ عملية التصويت انطلقت منذ الساعة التاسعة صباحًا وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئة الناخبة، ولا تزال مستمرة حتى لحظة الحديث، مرجحًا أن تُختتم خلال نصف ساعة تقريبًا، يليها مباشرة بدء عمليات الفرز.

وأشار إلى أن التصويت جرى تحت أنظار وسائل الإعلام وبحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق، إلى جانب عدد من الهيئات الرقابية السورية والعربية والدولية.

وفيما يتعلق ببقية المراكز الانتخابية في المحافظات، أوضح هملو أن عمليات التصويت انتهت في عدد منها، وبدأ الفرز بالفعل، لا سيما في المناطق ذات الكثافة الانتخابية المنخفضة مثل ريف دمشق، داريا، ودوما، حيث انتهت عملية الفرز منذ دقائق، كما شهدت بعض المحافظات الأخرى انتهاء العملية الانتخابية بشكل شبه كامل نظراً لقلة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لها.



https://www.youtube.com/shorts/npwhZpDbWpU