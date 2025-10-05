الرئيس السيسي: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذى يأتي فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الإجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة،

وأشاد بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري.



واضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.



وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه التحية في ختام الاجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار ، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلاً بعد جيل ، مشددا على أن ما ينعم به الوطن من إزدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.



توجه الرئيس السيسي إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول والموسيقى العسكرية تعزف "سلام الشهيد" تكريما لأرواح شهداء مصر الأبرار.

وقام الرئيس السيسي بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر وتوجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوضع إكليل من الزهور على الضريح وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

جاء ذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.