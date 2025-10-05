ديوكوفيتش يتحدى المرض والرطوبة وينجو من فخ هانفمان في ملحمة شنغهاي

في واحدة من أكثر ليالي بطولة شنغهاي ماسترز إثارة ودرامية هذا الموسم، نجا النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من خسارة مفاجئة، بعد أن قاوم المرض والإرهاق وارتفاع نسبة الرطوبة، ليقلب تأخره أمام الألماني يانيك هانفمان إلى فوز صعب بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (4-6)، (7-5)، (6-3)، ليحجز مقعده في الدور الرابع من البطولة.

المباراة التي استغرقت ساعتين و45 دقيقة كانت الثانية من حيث الطول بالنسبة لديوكوفيتش هذا العام في نظام الأفضل من ثلاث مجموعات، وجاءت لتؤكد مجددًا أن عزيمة البطل الصربي لا تعرف الاستسلام، خصوصًا بعدما بدا في بعض اللحظات أنه على وشك الانهيار جسديًا أمام منافس قادم من التصفيات.

هانفمان، المصنف رقم 150 عالميًا، فاجأ الجميع بأدائه الصلب وإرسالاته الساحقة التي بلغت 13 إرسالًا مباشراً، مسددًا 33 ضربة قاضية أربكت ديوكوفيتش في المجموعة الأولى التي حسمها الألماني لصالحه 6-4.

إلا أن الصربي استعاد توازنه تدريجيًا في المجموعة الثانية رغم معاناته الواضحة من التعب، حيث بدا عليه الإعياء وظهر كأنه يتقيأ أثناء فترات الاستراحة، قبل أن يتمكن بخبرته وهدوئه من تعديل النتيجة وحسم المجموعة الثانية بشق الأنفس 7-5.

وفي المجموعة الفاصلة، كان ديوكوفيتش أكثر تماسكًا وإصرارًا، فنجح في كسر إرسال خصمه مبكرًا، مستفيدًا من الدعم الكبير للجمهور الصيني الذي أشعل مدرجات ملعب "تشيتشوندج فورست سبورتس سيتي أرينا"، لينهي اللقاء بفوزه بالمجموعة الثالثة 6-3، ويحافظ على سجله المثالي أمام هانفمان في المواجهات المباشرة (2-0).

وعقب اللقاء، تحدث ديوكوفيتش عن معاناته مع الأجواء المناخية الصعبة في شنغهاي قائلاً: "الأمر قاسٍ عندما تتجاوز الرطوبة 80% يومًا بعد يوم، خصوصًا أثناء اللعب في النهار تحت أشعة الشمس.. بالنسبة لي من الناحية البيولوجية، من الصعب التعامل مع ذلك، لكنني اضطررت للصمود أمام العاصفة. يانيك قدم مباراة مذهلة منذ البداية".

بفوزه هذا، سيواجه ديوكوفيتش في الدور الرابع الإسباني جوم مونار، الذي أطاح بالياباني يوشيهيتو نيشيوكا بعد مباراة استمرت ساعتين و29 دقيقة وانتهت بنتيجة (6-4)، (5-7)، (6-1).

لقاءات أخرى

في لقاءات أخرى ضمن الدور الثالث، حقق الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكارد مفاجأة مدوية بإقصائه الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الرابع في البطولة، بعد فوزه عليه بمجموعتين دون رد (6-4)، (7-5).

وبهذا الانتصار الذي استغرق ساعة و25 دقيقة، تمكن بيريكارد من تسجيل أكبر فوز في مسيرته الاحترافية بناءً على تصنيف خصمه، كما ثأر من خسارته أمام فريتز في بطولة ويمبلدون هذا العام بعد تقدمه بمجموعتين دون رد.

وقال بيريكارد عقب اللقاء: "قبل اليوم، لم أحقق أي فوز على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل. كانت لدي مباريات قريبة من الفوز في ويمبلدون، لكني تعلمت من أخطائي وحاولت أن أكون أكثر هدوءًا اليوم، ونجح الأمر. كانت مباراة شاقة بدنيًا وذهنيًا، وأنا فخور بما قدمته".

هذه الخسارة تمثل ضربة قوية لطموحات فريتز في حجز مقعده في نهائيات رابطة اللاعبين المحترفين في تورينو، رغم أنه لا يزال في وضع جيد، إذ يحتل المركز الخامس في سباق التأهل متقدمًا بـ450 نقطة عن الإيطالي موسيتي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة.

أما بيريكارد، فسيواجه في الدور الرابع الدنماركي هولجر رون، المصنف العاشر عالميًا، الذي واصل بدوره عروضه القوية بفوزه على الفرنسي أوجو هومبيرت بمجموعتين متتاليتين (6-4)، (6-4)، محققًا فوزه الخامس على التوالي أمام نفس الخصم في جميع البطولات.

وقال رون بعد المباراة: "نحن كلاعبين أوروبيين لسنا معتادين على هذه الرطوبة، لكنها كانت مسألة من سيتعامل معها بشكل أفضل. ركزت على إرسالي واللعب بذكاء لتوفير الطاقة. كانت مباراة صعبة وملبدة بالعرق، لكني سعيد جدًا بالوصول إلى الدور الرابع مجددًا".

وفي مباريات أخرى مبكرة من اليوم نفسه، تأهل الكندي جابرييل ديالو بعد انسحاب منافسه البلجيكي ديفيد جوفين أثناء المجموعة الأولى، بينما تأهل البلجيكي زيزو بيرجس على حساب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بنتيجة (7-6)، (6-3)، ليضرب موعدًا مع ديالو في مواجهة متكافئة بدور الـ16.