الاستعدادات النهائية للعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

يقام اليوم العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم "هيبتا" بأحد المولات الكبرى بالقاهرة بحضور أبطاله وصناعه وبعد الانتهاء من تحضيراته خلال الفترة الماضية.

يعرض الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد حوالي 8 سنوات من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند طرحه عام 2016، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين الذين كانوا ومازالوا نجوم شباك التذاكر وأبطال الدراما الناجحة.


تغير فريق أبطال فيلم هيبتا في الجزء الثاني لتغير الأحداث رغم وجود نفس المخرج والمؤلف ولكن الحبكة الدرامية مختلفة.


إعلان وأبطال فيلم هيبتا 2 

أطلقت شركات الإنتاج الإعلان الرسمي لفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” المقتبس عن رواية محمد صادق، ليكشف عن عمل درامي إنساني معاصر يطرح أسئلة جريئة حول الحب في زمن التكنولوجيا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. أما الإنتاج فيحمل توقيع شركات: “ذا بروديوسرز”، “ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في جميع دور السينما بمصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.

