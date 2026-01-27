الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 17%.

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال عام 2024.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.



وأوضح التقرير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيانات، جاءت قطاعات مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية بقيمة بلغت 14 مليارًا و880 مليون دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

وسجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 4.4 مليارات دولار.

كما شملت أبرز القطاعات التصديرية الأخرى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار.

وتضمنت قائمة القطاعات كذلك قطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولارات.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2025، مدعومة بجهود الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق والقطاعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.