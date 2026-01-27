هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور جديدة لها.

وتألقت هند صبرى فى جلسة تصوير جديدة خضعت لها بإطلالات متعددة لصالح مجلة GQ.





وكشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل دورها في مسلسل مناعة، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وقالت هند صبري في تصريحات تليفزيونية: شخصية أسطورية مستوحاة من حكاية حقيقية.. هنرجع للثمانينيات في القاهرة، جو رمضاني يعني.



واضافت هند صبري: أول مرة أعمل حقبة زمنية ما عدا "كيرة والجن".. الباقي كله معاصر..حبيت لبس التمانينيات والشعر.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.