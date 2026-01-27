قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الزراعة" تطلق حملة قومية لحماية محصول القمح من القوارض قبل "طرد السنابل"

شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة قومية موسعة لمكافحة القوارض في كافة مديريات الزراعة، تزامناً مع استعدادات محصول القمح لمرحلة "طرد السنابل"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم الدعم الكامل للمزارعين والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.

ووجه وزير الزراعة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق الكامل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتغطية كافة المساحات المنزرعة بالحصول وتوجيه كافة سبل الدعم اللازم للمزارعين، مشيرا الى أن الوزارة تضع محصول القمح كأولوية قصوى بهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية عالية في المساحات المستهدفة، لافتا الى أن الحملة تستهدف تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول من خلال التدخل الاستباقي قبل مرحلة طرد السنابل.

ومن ناحيته، أكد  الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم الاستعداد الجيد لإطلاق الحملة بجميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانجاحها، مشيرا إلى أنه تم من خلال الإدارة العامة للقوارض تجهيز 35 طن من الطعوم وتوزيعها على المحافظات، ذلك بالإضافة إلى تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية في القرى والنجوع لضمان وصول الدعم لكل مزارع، إضافة الى إطلاق حملات مرورية وتوعوية لتعريف المزارعين بكيفية رصد الآفات (الأصداء والحشائش) وطرق المكافحة المثلى.
وفي سياق متصل عقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، اجتماعا موسعا بمديري مناطق المكافحة على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعدادات للحملة، كما ناقش الإجتماع أيضا تكثيف جهود الرقابة على محال المبيدات لضبط المخالفات، خاصة فيما يتعلق بـ "حبة الغلة"،  وأهمية متابعة المحاصيل الشتوية، فضلا عن متابعة اعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتكثيف الحملات التوعوية.

واستعرض الاجتماع أيضا نتائج التوعية باستخدام وسائل المكافحة الحيوية، حيث تم معاملة مساحة إجمالية 500 فدان من محصول الفراولة  بـ"المفترس الأكاروسي"، فضلا عن 300 فدان أخرى تمت معاملتها بـ "الترايكوجراما"، كما تم الإشارة إلى دراسة تطوير وحدة إنتاج الصابون البوتاسي لمكافحة العفن الهبابي كبديل آمن وفعال للمبيدات التقليدية.


وأوضح رزق انه يجرى حاليا  العمل  على بروتوكولات تعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذاً لرؤية وزير الزراعة بضرورة إدماج كافة الأطراف في منظومة التنمية الزراعية، وتكثيف الجهود ونشر التوعية، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين.

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

