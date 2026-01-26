زراعة الإسماعيلية تطلق برنامج «التدريب من أجل التشغيل» لمطبقي المبيدات

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم وتأهيل الكوادر الشابة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

في هذا السياق، أطلقت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي «التدريب من أجل التشغيل لمطبقي المبيدات بمحافظة الإسماعيلية» والذي يستمر في الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢٨ يناير الجاري وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب الخريجين على الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من الأثر المتبقي للمبيدات، مع منح المشاركين شهادة «مطبق مبيدات معتمد» بنهاية الدورة.

افتتح فعاليات اليوم الأول للبرنامج الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مؤكدًا أهمية التدريب العملي ودوره في إعداد المتدربين للعمل الميداني بصورة مهنية وآمنة، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من محتوى البرنامج.

كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان «أهم بنود البطاقة الاستدلالية للمبيدات وكيفية قراءتها» قدمتها الدكتورة أنوار أباظة، معهد بحوث وقاية النباتات، حيث تناولت خلالها أهمية معرفة المادة الفعالة وليس الاسم التجاري فقط، وشرح طريقة عمل المبيد، وأهمية عدم تكرار نفس المجموعة الكيميائية لتجنب ظهور المقاومة، والالتزام بالجرعات الموصى بها، وفترة الأمان قبل جمع المحصول لضمان سلامة المنتج.

ويُنفذ البرنامج التدريبي بمتابعة المهندس شريف السيد العربي، مدير عام الشئون الزراعية المساعد، وبتنسيق وإشراف المهندس محمود عبد القادر، مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، وبحضور المهندسة رجاء صالح، مدير إدارة الإرشاد الزراعي.