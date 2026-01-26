قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة تنفي شائعة الجراد في بئر العبد وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي
شيماء مجدي

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور الجراد الصحراوي في منطقة "الميدان" التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه فور رصد الأنباء المتداولة، توجهت فرق المتخصصين من الإدارة العامة لمكافحة الجراد التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى الموقع المذكور لإجراء فحص دقيق ومعاينة شاملة للمنطقة.

وأكدت الفرق الفنية المتخصصة، أن الحشرات المرصودة ليست جراداً على الإطلاق، بل هي تجمعات  لـ "حشرة الرعاش".

وطمأنت الوزارة المزارعين والمواطنين بأن حشرة "الرعاش" من الحشرات غير الضارة بالمحاصيل الزراعية، ولا تشكل أي خطر على الأمن الغذائي أو النباتات، مؤكدة أن فرق المكافحة تواصل عملها في المسح المستمر لجميع المناطق الحدودية والداخلية كإجراء احترازي دوري، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة لدى المزارعين.

الزراعة جراد صحراوي بئر العبد سيناء الجراد

