حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رسائل قوية.. مصطفى بكري يكشف كواليس اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والمسئولين

إسراء صبري

كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والمسئولين، قائلا: الرئيس وجه رسائل قوية من خلال هذا الاجتماع ومن ضمنهم رسائل الوزراء والمسؤولين.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الرئيس السيسي قال خلال الاجتماع  “أي حد مش عارف مؤسسته بتشتغل ازاي لازم يغادر على الفور”.

واسترسل: الرئيس السيسي أكد على أن بناء الدولة ليس أمرا سهلا، كما تحدث عن أن الدولة المصرية مستهدفة ويجب أن مقابل هذا الاستهداف بالتماسك الوطني ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب كل المسئولين بالشفافية مع الشعب وطالب الإعلام، بالتصدي للشائعات وعرض الحقائق للشعب المصري.

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
مزاد سيارات
الشباب والرياضة بالشرقية
اللحوم المصنعة
