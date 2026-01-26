رسائل قوية.. مصطفى بكري يكشف كواليس اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والمسئولين

كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والمسئولين، قائلا: الرئيس وجه رسائل قوية من خلال هذا الاجتماع ومن ضمنهم رسائل الوزراء والمسؤولين.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الرئيس السيسي قال خلال الاجتماع “أي حد مش عارف مؤسسته بتشتغل ازاي لازم يغادر على الفور”.

واسترسل: الرئيس السيسي أكد على أن بناء الدولة ليس أمرا سهلا، كما تحدث عن أن الدولة المصرية مستهدفة ويجب أن مقابل هذا الاستهداف بالتماسك الوطني ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب كل المسئولين بالشفافية مع الشعب وطالب الإعلام، بالتصدي للشائعات وعرض الحقائق للشعب المصري.