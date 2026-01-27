قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب
قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب
ياسمين القصاص

في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وسيئول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة من شأنها التأثير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط انتقادات مباشرة للسلطات التشريعية في كوريا الجنوبية بشأن الالتزامات المتفق عليها ضمن اتفاقية تجارية ثنائية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قررت رفع الرسوم الجمركية المفروضة على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، مرجعا هذا القرار إلى تأخر البرلمان الكوري الجنوبي في المصادقة على اتفاقية تجارية موقعة مع الولايات المتحدة.

ارتفاع الدولار بعد حديث ترمب عن الرسوم الجمركية - صحيفة الوئام

وأوضح ترامب، في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، أن الصفقات التجارية تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، قائلا: "اتفاقياتنا التجارية بالغة الأهمية لأمريكا.. وفي كل صفقة من هذه الصفقات، تحركنا بسرعة لتقليص الرسوم الجمركية بما يتماشى مع المعاملة المتفق عليها. وبالطبع، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يلتزموا بالمثل".

وانتقد ترامب أداء الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، مضيفا: "البرلمان الكوري الجنوبي لم يرتقِ إلى مستوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى تفاصيل الاتفاق الثنائي، موضحا: "توصلت أنا والرئيس لي إلى صفقة كبيرة تخدم مصلحة البلدين في 30 يوليو 2025، كما أعدنا التأكيد على هذه الشروط خلال زيارتي إلى كوريا في 29 أكتوبر 2025. والسؤال هو: لماذا لم يصادق البرلمان الكوري على الاتفاق حتى الآن؟".

وأكد ترامب أن فشل الهيئة التشريعية الكورية في تفعيل ما وصفه بـ"الاتفاقية التجارية التاريخية"، رغم أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها، دفعه إلى اتخاذ إجراءات أحادية، قائلا إنه استخدم صلاحياته لرفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الكورية الجنوبية.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تشمل السيارات، والأخشاب، والمواد الصيدلانية، إضافة إلى جميع التعريفات المتبادلة الأخرى، لترتفع نسبة الرسوم من 15% إلى 25%.

وتعد كوريا الجنوبية من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى السوق الأمريكية نحو 132 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

 وتشمل أبرز هذه الصادرات: 

  • السيارات وقطع غيارها.
  •  وأشباه الموصلات.
  • والمعدات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار هذه السلع داخل السوق الأمريكية، ما قد ينعكس على المستهلكين والشركات على حد سواء.

كوريا الجنوبية تضخ 2 مليار دولار لمواجهة رسوم ترامب الجمركية | مصراوى

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أن كوريا الجنوبية ستدفع للولايات المتحدة مبلغ 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليها، وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة استثنائها من خطة الرسوم ...
ترامب الرسوم الجمركية كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: جائزة التميز الحكومي ترجمة عملية لرؤية الدولة في إصلاح الإدارة وتحفيز النمو الاقتصادي

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: الثروة الحيوانية ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي ودعم منظومة الطب البيطري ضرورة

سلع

القانون يحظر تضليل المواطنين عند شراء السلع والمنتجات ..تفاصيل

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

