قرار مفاجئ من ترامب| رسوم جمركية بنسبة 25% تفرض على كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وسيئول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة من شأنها التأثير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط انتقادات مباشرة للسلطات التشريعية في كوريا الجنوبية بشأن الالتزامات المتفق عليها ضمن اتفاقية تجارية ثنائية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قررت رفع الرسوم الجمركية المفروضة على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، مرجعا هذا القرار إلى تأخر البرلمان الكوري الجنوبي في المصادقة على اتفاقية تجارية موقعة مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، أن الصفقات التجارية تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، قائلا: "اتفاقياتنا التجارية بالغة الأهمية لأمريكا.. وفي كل صفقة من هذه الصفقات، تحركنا بسرعة لتقليص الرسوم الجمركية بما يتماشى مع المعاملة المتفق عليها. وبالطبع، نتوقع من شركائنا التجاريين أن يلتزموا بالمثل".

وانتقد ترامب أداء الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، مضيفا: "البرلمان الكوري الجنوبي لم يرتقِ إلى مستوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى تفاصيل الاتفاق الثنائي، موضحا: "توصلت أنا والرئيس لي إلى صفقة كبيرة تخدم مصلحة البلدين في 30 يوليو 2025، كما أعدنا التأكيد على هذه الشروط خلال زيارتي إلى كوريا في 29 أكتوبر 2025. والسؤال هو: لماذا لم يصادق البرلمان الكوري على الاتفاق حتى الآن؟".

وأكد ترامب أن فشل الهيئة التشريعية الكورية في تفعيل ما وصفه بـ"الاتفاقية التجارية التاريخية"، رغم أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها، دفعه إلى اتخاذ إجراءات أحادية، قائلا إنه استخدم صلاحياته لرفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الكورية الجنوبية.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تشمل السيارات، والأخشاب، والمواد الصيدلانية، إضافة إلى جميع التعريفات المتبادلة الأخرى، لترتفع نسبة الرسوم من 15% إلى 25%.

وتعد كوريا الجنوبية من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى السوق الأمريكية نحو 132 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وتشمل أبرز هذه الصادرات:

السيارات وقطع غيارها.

وأشباه الموصلات.

والمعدات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار هذه السلع داخل السوق الأمريكية، ما قد ينعكس على المستهلكين والشركات على حد سواء.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أن كوريا الجنوبية ستدفع للولايات المتحدة مبلغ 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عليها، وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم.