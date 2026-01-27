ترامب: لدينا أسطول ضخم بالقرب من إيران لكنهم يرغبون في التوصل إلى صفقة

نقلت منصة أكسيوس الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن قواته على استعداد لأي أوامر وأنها قريبة من إيران .

وذكر ترامب:لدينا أسطول ضخم بالقرب من إيران وهو أكبر من أسطول فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لموقع أكسيوس، إن الوضع مع إيران "متقلب"، مشيراً إلى أنه أرسل "أسطولاً ضخماً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران "ترغب فعلاً في التوصل إلى صفقة".

وأفاد الموقع أن ترامب أشار خلال المقابلة إلى قراره إرسال حاملة الطائرات لينكولن إلى المنطقة، قائلاً: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من أسطول فنزويلا".

وأضاف ترامب، بحسب أكسيوس، أنه امتنع عن مناقشة الخيارات التي قدمها له فريق الأمن القومي أو تحديد الخيار المفضل لديه، لكنه أكد أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة، مشيراً إلى أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق وقد تواصلوا معه مراراً لإجراء حوار.

وكان ترامب قد قال الخميس إن واشنطن لديها "أسطول" في طريقه إلى إيران، معرباً عن أمله "في عدم الاضطرار إلى استخدامه".