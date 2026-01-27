مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لتفقد مشروع إنشاء مستشفي هليوبوليس الجديد التي تنفذها وزارة الصحة ، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وعدد من المسئولين.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء المستشفي واستمع لشرح حول المستشفي والذي سيتولى تشغيلها وادارتها مؤسسة ايني الإيطالية وتتضم المستشفى مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، ويخدم كثافة سكانية عالية في منطقة النزهة والمناطق المحيطة بها.

كما أنه تصل الطاقة السريرية لمستشفى هليوبوليس الجديد 443 سرير