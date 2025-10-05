جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية الثالثة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

نظمت جامعة بنها الأهلية اليوم الندوة التثقيفية الثالثة بعنوان “دروس ملهمة للمستقبل _ نصر أكتوبر 52”، احتفالاً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير ،رئيس جامعة بنها الأهلية، واللواء الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، ونواب رئيس الجامعة

،ومديرى البرامج، والطلاب.

وفي كلمته، أكد الدكتور تامر سمير أن نصر أكتوبر سيظل علامة خالدة في تاريخ الوطن ورمزاً للإصرار والتحدي والإرادة المصرية، مشيراً إلى حرص الجامعة على غرس قيم الانتماء والولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب من خلال الندوات والأنشطة التثقيفية والوطنية.

وأوضح رئيس الجامعة أن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى، بل ملحمة خالدة تجسد شجاعة الجيش المصري وبسالة أبطاله، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بنشر الوعي الوطني بين طلابها واعداد جيل واع يدرك حجم التضحيات التي قدمت من أجل وطن آمن ومستقر.

وخلال الندوة، ألقى المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج محاضرة بعنوان “من نصر العبور إلى الحاضر والتحديات”، استعرض خلالها أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وربط بين بطولات الماضي وجهود الحاضر في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء الدكتور سمير فرج أن مصر تمتلك رئيساً قوياً وجيشاً قادراً وشعباً عظيماً، مشدداً على أن العسكري المصري لا مثيل له على وجه الأرض، وأن شباب اليوم هم قادة الغد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

كما دعا الشباب إلى تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً ضرورة مواجهة الأكاذيب والفتن بالوعي والعلم والإيمان بالوطن.

وتناول اللواء سمير فرج خلال محاضرته رحلة التحول من هزيمة 1967 إلى نصر 1973، مشيراً إلى بطولات القوات المسلحة في حرب الاستنزاف وعمليات تدمير المدمرة “إيلات” والغواصة “دافار” والحفار الإسرائيلي أمام ساحل العاج، مروراً بالتخطيط لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، وصولاً إلى ملحمة معركة المنصورة الجوية التي تُعد واحدة من أعظم المعارك في التاريخ العسكري.

كما شهدت الفعاليات فقرات فنية وطنية متميزة قدمها طلاب الجامعة عبّرت عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر وفخرهم بانتمائهم لوطنهم الغالي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم رئيس الجامعة الفعاليات بالتأكيد على أن مثل هذه الندوات تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية بين طلابها، مشيداً بالمشاركة الفعالة للطلاب وبالمحاضرة الثرية التي قدّمها اللواء الدكتور سمير فرج لما تضمنته من دروس ملهمة وقيم وطنية خالدة.