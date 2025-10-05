بعد رفعه من الإيقاف .. مدرب بيراميدز يقود فريقه أمام الجيش الرواندي

سيقود الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري دوري أبطال أفريقيا، من المدرجات تنفيذا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

وتعرض المدير الفني الكرواتي للطرد خلال مباراة الذهاب في كيجالي قبل أن يقرر الكاف إيقاف يورتشيتش لمدة مباراتين يتولى خلالهما إدارة الفريق من المدرجات، وهما لقاء الجيش الرواندي في الإياب بالقاهرة، وأول مباراة لاحقة يخوضها الفريق في البطولة القارية التي يحمل لقبها.