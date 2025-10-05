قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل وادي دجلة وفاركو في مواجهة مرتقبة بدوري نايل الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة
إسلام مقلد

أعلن محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي تُعرف تجاريًا باسم "دوري نايل".

ويحل وادي دجلة ضيفًا ثقيلًا على فاركو في اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لتباين وضعية الفريقين في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.
خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.
خط الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.
خط الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

في المقابل، اختار البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، التشكيل التالي لخوض المواجهة:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.
خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.
خط الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.

ويدخل وادي دجلة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، ليقدم مستويات لافتة منذ صعوده مجددًا إلى الدوري الممتاز.

أما فريق فاركو، فيعيش وضعًا صعبًا في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط من 8 مباريات فقط، دون أي فوز حتى الآن، بعدما تعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مباريات، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم لكسر سلسلة التعثرات.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لكلا الفريقين، إذ يسعى وادي دجلة لمواصلة التقدم نحو المربع الذهبي، بينما يبحث فاركو عن انتفاضة تنقذه من دوامة النتائج السلبية وتعيد الثقة إلى جماهيره.

وادي دجلة فاركو بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري

