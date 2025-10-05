وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم احتفالية الجامعة الألمانية بتخريج دفعات جديدة من طلاب عدد من كليات الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 600 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية والسيد / بوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب وعدد من الصحفيين والإعلاميين .

وخلال كلمتها فى الاحتفالية أعربت د.منال عوض عن سعادتها لحضور هذه المناسبة الغالية للاحتفال سوياً بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات الجامعة الألمانية بالعاصمة الجديدة ، هذه الجامعة المرموقة التى أصبحت خلال سنوات قليلة نموذجاً يحتذى به فى التعاون العلمى والثقافى بين مصر وألمانيا ومنارة للتميز الأكاديمي والإبداع البحثى .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية : أبنائي وبناتي الخريجين .. اليوم هو يومكم .. يوم الحصاد بعد سنوات من الجهد والاجتهاد وبداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحديات ، وأنتم الآن تنتقلون من مقاعد الدراسة إلى ساحات العمل والعطاء لتسهموا بعلمكم وإبتكار كم فى خدمة وطنكم .

وأشارت د.منال عوض إلى أن مصر الجديدة تحتاج إلى عقول واعية وسواعد مخلصة مثلكم تمتلك العلم والإيمان والقدرة على مواجهة الصعاب ، فلتجعلوا من هذا التخرج نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق ولتتذكروا دائماً أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والالتزام والعمل من أجل الصالح العام .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية خالص التقدير لأسر الطلاب من أولياء الأمور ، مؤكدة أنهم الشركاء الحقيقيون فى هذا النجاح بعد بذلهم جهداً وصبراً وتضحية من أجل أن يصل أبنائهم إلى هذه اللحظة السعيدة ، مضيفة أن فرحة الأسر اليوم هى ثمرة تعبكم وإيمانكم بأبنائهم وهي وسام على صورهم جميعاً .

كما وجهت د.منال عوض ، كل التحية للجامعة وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس لكل ما قدموه من رسالة سامية فى بناء العقول وصقل المهارات للطلاب الخريجين ، ولقد أثبتم أن الجامعات ليست فقط مؤسسات للتعليم بل مصانع لإعداد القادة ورواد التنمية ، لافتة إلى أن ما حققته الجامعة الألمانية الدولية خلال فترة وجيزة من تميز أكاديمي و شراكات علمية رفيعة المستوي يعكس ما نطمح إليه جميعاً من نموذج متكامل للتعليم الحديث القائم على الإبداع والانفتاح على العالم .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية : أبنائى الطلبة واجهوا أى تحديات فى طريقكم بالعزيمة والإيمان بالنجاح واثبتوا لأنفسكم أنكم قادرون على التميز واجعلوا من قيمكم وأخلاقكم نبراساً يوجه مسيرتكم .. فالعلم دون القيم لا يصنع نهضة والنجاح بلا انتماء لا يبنى وطناً .

وشهدت الاحتفالية إلقاء كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية و بوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية كلمات أعربوا خلالها عن سعادتهم بتخريج دفعات جديدة من الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحول الحلم لحقيقة ، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية والحكومة المصرية والقيادة السياسية علي الدعم الذي تقدمه للجامعات الألمانية بالقاهرة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين .

كما شهد الحفل استعراض طابور الخريجين وحفل فني لبعض الشباب الموهوبين من خريجي الجامعة .