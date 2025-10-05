قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
فن وثقافة

ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل

أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير ضياء المرغني في منزله، في  لقاء خاص و حصري  له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء المرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي".

أضاف  ضياء المرغني خلال لقائه مع صدي البلد ، كنت بمر بوعكة صحية و حصل  خطأ طبي شعرت بالتعب في رجلي و آثار علي العمود الفقري لكن انا الحمد لله بخير دلوقتي و لم أعتزل الفن و عايز أرجع للجمهور و أقدم ليهم أعمال جميلة تسعدهم".

يذكر أن كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

قال ضياء المرغني في تصريحات خاصة لصدى البلد في أول تعليق له بعد تكريمه "أنا سعيد جدا بالتكريم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية وأشكر كل القائمين علي المهرجان حسيت بالسعادة و التقدير لمشواري الفني.


و أضاف ضياء المرغني" أهدي التكريم لأسرتي والجمهور وشكرا علي  محبتكم، أنا بكيت لما شوفت الجمهور والناس الحلوة وحسيت بالسعادة بتكريمي هما كانوا وحشني".


وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون  فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.

