سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الزناتي: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك في بناء الوعي

الديب أبوعلي

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، ونموذجًا خالدًا يُجسد إرادة المصريين وصلابتهم في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المعلمين لهم دور وطني مستمر ببناء وعى الأجيال وغرس معاني الانتماء والتضحية.

وقال نقيب المعلمين ، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن هذا اليوم العظيم لا يمثل فقط لحظة عبور الجيش المصري لقناة السويس وتحطيم خط بارليف، بل هو أيضًا عبورٌ نحو الكرامة واستعادة الثقة والروح الوطنية، التي ما زالت متقدة في وجدان المصريين حتى اليوم.

ووجه الزناتي، التحية إلى أرواح شهداء القوات المسلحة حصن الوطن وأمانه، وكل من شارك في صناعة نصر أكتوبر الخالد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، وأن يوفق المعلمين في أداء رسالتهم النبيلة في بناء الوطن.

وأضاف نقيب المعلمين ، أن معركة أكتوبر جسّدت أسمى معاني الوحدة بين الشعب وجيشه، وكانت لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، مؤكداً أن النصر جاء ثمرة لتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأوضح خلف الزناتي، أن المعلم عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتوعية بتاريخ الوطن وبطولات أبنائه، خاصة في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه الشباب حاليا، مما يضع على عاتق المعلمين مسئولية أكبر.

وشدد على ضرورة استثمار ذكرى أكتوبر في تنظيم فعاليات مدرسية وثقافية تخلد هذه الملحمة الوطنية ، مشيرًا إلى أن تنمية الوعي الوطني هي أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

محافظ الغربية

بتكلفة 1.25 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح الملعب الخماسي المطور بنادي اتحاد بسيون

جانب من الندوة

جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية الثالثة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

ميناء العريش

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

