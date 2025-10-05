تموين الإسكندرية: تحرير 46 محضرا وضبط لحوم منتهية الصلاحية وزيوت مجهولة المصدر

قاد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية المهندس جمال عمار اليوم /الأحد/ حملات تموينية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة بعدد من أحياء المحافظة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وذكرت المديرية -في بيان لها اليوم /الأحد/- أن الحملات أسفرت عن رصد العديد من المخالفات تضمنت ضبط سيارة نصف نقل محملة بزيوت طعام مجهولة المصدر و تم مصادرة كميات من الزيوت تقدر 666 كيلو جراما من الزيوت معبأة فى جراكن، وضبط 265 كيلو جراما لحوم منتهية الصلاحية، وتجميع شيكارة دقيق بلدى مدعم تزن الشيكارة 50 كيلو جراما.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 46 محضرا ضد المخالفين، وشملت المحاضر حيازة 200 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفات متنوعة لمخابز بلدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

