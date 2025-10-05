كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

أنهى المنتخب الوطنى لألعاب القوي البارالمبي منافسات بطولة العالم التى أقيمت خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 6 أكتوبر بمدينة نيودلهى والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

نجح كريم عبد التواب فى حصد المركز الخامس فى منافسات 200 متر، فى ظل تعرضه لإصابة بالعضلة الخلفية خلال السباق، بينما حقق كل عبد الرحمن يوسف المركز الثامن فى منافسات الوثب الطويل وحصد محمد كمال المركز الثامن فى منافسات قذف القرص.

يرأس البعثة رامى عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية التي تضم الدكتور ممدوح بيومى مدربا والدكتور محمود النجار طبيبا و3 لاعبين هم محمد كمال وكريم عبد التواب وعبد الرحمن يوسف الذين تأهلوا بعد تحقيق الأرقام التأهيلية في البطولات القارية والدولية السابقة.

تعد مشاركة المنتخب في بطولة العالم تأتي ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، مشيرة إلى أن الأبطال الثلاثة خضعوا لمعسكرات تدريبية مكثفة منذ مارس الماضى استعدادًا لهذه البطولة.