نجلة الشهيد إبراهيم الرفاعي: والدي خاض 5 حروب واستشهد وكان عمره 42 عاما

أكدت ليلى الرفاعي، نجلة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، أن كرى حرب أكتوبر، تجعلنا نتذكر العزة والكرامة التي نعيش فيها الأن بفضل تلك الحرب العظيمة، مشيرة إلى أن الجميع أصبح يعلم قوة مصر بفضل تلك الحرب.

وقالت ليلى الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"،، عبر فضائية "المحور"، أن والدي زرع بنا حب الوطن، والتضحيات التي تمت من أجل عزة الوطن وكرامته.



وتابعت نجلة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، ان والدي خاض 5 حروب واستشهد وكان عمره 42 عاما، مؤكدة أن والدي كان بطل عسكريا، إلا أن الجانب الإنساني والعائلي كان طاغيا عليه، وكان لديه حب لخدمة الناس ومساعدتتهم.، ومواقفه الإنسانية كان يعلمها الجميع.