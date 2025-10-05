الخطيب يخطط لتغيير شامل داخل اللجان في الأهلي بعد الانتخابات

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، يعتزم إجراء تغييرات واسعة داخل اللجان المختلفة عقب انتهاء انتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن الخطيب يهدف من هذه الخطوة إلى تجديد الدماء داخل النادي ومنح الفرصة لعناصر جديدة لتولي عدد من المناصب في اللجان الإدارية والفنية، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة العمل على كافة الأصعدة خلال الدورة المقبلة.

وأوضح أن رئيس الأهلي يرغب في إعادة ترتيب البيت من الداخل فور انتهاء العملية الانتخابية، لضمان بداية قوية للمجلس الجديد، خصوصًا مع الاتجاه لتقييم شامل لأداء اللجان الحالية واختيار الكفاءات التي تتناسب مع المرحلة القادمة.

وأضاف أن الخطيب ينوي الحصول على فترة راحة قصيرة بعد الانتخابات، من أجل الخضوع لبرنامج علاجي، على أن يُفوّض نائبه المنتظر ياسين منصور، المرشح على منصب نائب الرئيس، في إدارة شؤون النادي مؤقتًا خلال فترة غيابه.