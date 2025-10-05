قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تصالح عصام الحضري مع سيدة عقرها كلبه الخاص على شاطئ العلمين

عصام الحضري
عصام الحضري
ندى سويفى

تصالح الكابتن عصام الحضري مع ضحية عقر الكلب الخاص به بعد اعتذاره لها وتنازلها عن المحضر ضده.

وأنهى المستشار أحمد مختار دفاع ضحية كلب عصام الحضري اجراءات التصالح في نيابة برج العرب بتوكيل من موكلته وحضور كابتن عصام الحضري أمام النيابة.

كان سرد المستشار أحمد مختار محامي ضحية نهش كلب الكابتن عصام الحضري في مدينة العلمين تفاصيل الواقعة والاتهام الذي يواجهه عصام الحضري وزوجته.

وقال مختار في بث مباشر عبر موقع صدى البلد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر لصالح موكلته يتهم فيه الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته بالتسبب في إصابة موكلته بعدما عقرها الكلي الخاص بهما على شاطئ إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين.

أحمد مختار المحامي

وأضاف مختار أن الكابتن عصام الحضري تواصل معه عقب تحرير محضر مبديا استعداده للاعتذار لموكلته المجني عليها قائلا:"انا غلطان ومستعد اعتذرلها عن اللي حصل"، وحول ما تداول حول القاء القبض على عصام الحضري وزوجته أو صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما قال مختار أن ذلك عار تماما عن الصحة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات سوى تحرير المحضر وتوقفت أية إجراءات بعد ذلك لحين اتخاذ موكلته قرار في رغبة عصام الحضري بالاعتذار لها وإنهاء الأمر وديا أو استكمالها الاجراءات القانونية.

واستطرد مختار قائلا أن خطأ الكابتن عصام الحضري وزوجته تمثل في عدم اتخاذهما الاجراءات الاحترازية اللازمة بالخروج بكلب ضخم شرس في شاطئ ملئ بالمصطافين وفي حالة ضرورة الخروج بالكلب كان يستوجب وضع الكمامة على فمه وتركه مع شخص قوي يتمكن من السيطرة عليه حتى لا يترك يده ويهاجم أحد رواد الشواطئ مثال ما حدث مع موكلته المجني عليها.

كانت حررت مهندسة محضرا ضد الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وزوجته تتهمهما بتسبب كلب  عصام الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين.

وتضمن المحضر الذي حرره المستشار أحمد المختار المحامي بقسم شرطة العلمين تفاصيل تعرض المهندسة الضحية لعقر من كلب شرس ملك الكابتن عصام الحضري، وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين أنه أثناء وجود الضحية على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين تصادف وجود زوجة الكابتن عصام الحضري التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبا ضخما من نوع شرس وفجأة فك الكلب من بين يديها دون انتابهها.

ذكرت المهندسة الضحية في محضر الشرطة أنها حاولت تنبيه زوجة عصام الحضري بتركها لحزام الكلب خشية إيذائه أحد رواد الشاطئ، إلا أن زوجة الحضري لم تستجب لها ليهاجم الكلب المهندسة بشكل مفاجئ ويصيبها بعقر في يديها وأنحاء متفرقة من جسدها.

وقالت الشاكية، إنها شاهدت الكابتن عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه من عليها بعدما أصيبت بعدة إصابات وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة جروحها وفور إنهائها المصل والتئام جروحها إلى حد ما توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين متهمة فيه الكابتن عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من الكلب ملكهما.

عصام الحضري ضحية كلب عصام الحضري كلب عصام الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

ترشيحاتنا

وزير العمل

لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل

وزير العمل

وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

إنعام محمد علي

إنعام محمد علي: التقيت أبطال الطريق إلى إيلات الحقيقيين وحماسهم دفعني لإخراج الفيلم

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد