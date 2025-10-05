قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
توك شو

صبري عبد المنعم: تكريمي الحقيقي أن يتذكرني 110 ملايين مصري وكل العرب

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

قال الفنان الكبير صبري عبد المنعم إنه رغم ظروفه الصحية الحالية، يشعر بالامتنان والحمد لله على كل ما يمر به، مؤكدًا أنه يخضع لترتيبات علاجية وطبية سيستكملها خلال الأيام المقبلة، متمنيًا أن تكون الأمور بخير قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، في تصريحاته عقب تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية: "أحمد الله رغم كل شيء، أنا في وضع صحي يحتاج بعض الإجراءات الطبية، وسأستكملها آخر الأسبوع إن شاء الله، لكن التكريم الذي حصلت عليه هذه الأيام هو طاقة كبيرة بالنسبة لي، ودائمًا أقول إن تكريمي الحقيقي أن 110 ملايين مصري يتذكرونني ويحبونني، ومعهم الملايين في العالم العربي، بل وحتى المصريون والعرب في الخارج؛ هناك من يتواصل معي من أمريكا ونيوزيلندا وغيرها، هذا في حد ذاته تكريم يومي لي ولكل الفنانين الذين قدموا أعمالًا تخاطب الناس في كل مكان".

وتابع: "لكن عندما يأتي التكريم من داخل بيتك، من بلدك وأهلك، يكون له طعم مختلف، هذا الشعور لا يضاهيه شيء، لأنه طاقة إنسانية حقيقية، إحساس أن بلدك تطبطب عليك وتقدر مشوارك الطويل وكفاحك الفني، خاصة في هذه المرحلة العمرية، الحمد لله أن الله ألهمهم أن يقدروا ما قدمناه على مدار السنين، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأشار الفنان القدير إلى أنه تأثر كثيرًا بجملة قالها خلال حفل التكريم: "قلت لهم: شكرًا لأنكم تكرموننا قبل أن نرحل. هذه الكلمة خرجت من قلبي، وأعبر بها عن امتناني لكل القائمين على هذا البلد وكل من يهتم بالفن والفنانين".

واختتم عبد المنعم حديثه قائلًا: "التكريم في المسرح أو السينما أو الدراما يعطيني دافعًا للاستمرار والعطاء، وجودي في مثل هذه المناسبات وفي هذه الدورات هو حق لي، لكنه في الوقت ذاته واجب علىّ أن أكون دائمًا على قدر المسؤولية. أشكر كل من ساهم في تكريمي ودعمني طوال مشواري".

صبري عبد المنعم مهرجان نقابة المهن التمثيلية نجوم الفن

