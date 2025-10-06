قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو شامة: مصر تلعب دورًا محوريًا في مستقبل القضية الفلسطينية
ننشر أسماء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري
علامات قرب الفرج.. 4 أمارات استبشر بها خيرًا بعد اشتداد الكرب
تصعيد روسي جديد.. صفارات الإنذار تدوي في كييف
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: لا يوجد لاعب يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن المبالغ الكبيرة التي تُدفع في عقود بعض اللاعبين باتت مبالغًا فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على أكثر من 10 ملايين جنيه سنويًا.

قال صالح، خلال لقاء مع الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بصراحة، لا يوجد لاعب يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه، الكرة المصرية تمر بظروف صعبة ماليًا، والمبالغات في الأجور لا تفيد الأندية بل تضرها على المدى البعيد».

وتحدث نجم الزمالك السابق عن عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه ما زال من أبرز وأهم اللاعبين في الكرة المصرية رغم تقدمه في السن، قائلًا: «عبد الله السعيد لاعب كبير، وما زال يقدم مستوى رائع، وهو من أهم العناصر في الكرة المصرية حاليًا».

وعن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، قال صالح: «الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي بعد الخسارة الأخيرة أمامه، الزمالك كان الأفضل وقدم مباراة كبيرة استحق بها الفوز، لكنها أعادت الأهلي إلى الواقع بعد فترة من التذبذب».

أشاد صالح بعماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، قائلًا: «أحيي عماد النحاس على شجاعته في إعادة حسين الشحات للمشاركة من جديد، لكنه في المقابل يجب أن ينتبه لسلوكيات اللاعب».

واختتم قائلًا: «من الضروري أن يتدارك حسين الشحات تصرفاته، خاصة بعد الواقعة الأخيرة وتنمره على خوان ألفينا، لأن مثل هذه السلوكيات لا تليق بلاعب في نادٍ بحجم الأهلي».

الزمالك الأهلي دورى نايل أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

مديرية أمن القاهرة

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

ترشيحاتنا

الوزيران الاسرائيليان المتطرفين سموتريتش وبن جفير

سموتريتش وبن جفير يضغطان على نتنياهو لضمان استئناف حرب غزة

أرشيفية

حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

خلال اللقاء

قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد