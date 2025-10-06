أخبار قنا| متابعات مستمرة لمراقبة منسوب نهر النيل.. وإلغاء ندب مدير مدرسة لضعف مستوى التلاميذ

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، السكرتير العام للمحافظة يتابع مع الجهات المعنية إجراءات مراقبة منسوب نهر النيل، ووكيل وزارة التربية والتعليم يلغى ندب مدير مدرسة لضعف مستوى التلاميذ والتحصيل الدراسى، كما عقد مجمع إعلام قنا ندوة حول "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بقرية الأشراف القبلية..إنزل وشارك".





سكرتير عام قنا يتابع مع الجهات المعنية إجراءات مراقبة منسوب نهر النيل



عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمراجعة الموقف المائي الحالي وآليات التعامل مع أي متغيرات محتملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب نهر النيل.



واستعرض المهندس صالح إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، تقريرا شاملا حول الوضع الراهن، مؤكدا أن الأوضاع المائية مستقرة وأن الجها٠ت المختصة تتابع على مدار الساعة منسوب المياه ونظام التصرفات المائية بنهر النيل، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.





تعليم قنا يلغى ندب مدير مدرسة لضعف مستوى التلاميذ





قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلغاء تكليف مدير مدرسة تابعة لإدارة قنا التعليمية نظرا لإرتفاع نسبة ضعاف القراءة والكتابة فى الصفوف المتقدمة و كذلك تقاعسه عن إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير و تواجد مسئول عن مقصف المدرسة من غير العاملين بها، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لتشغيله وذلك في إطار المتابعات الميدانية اليومية التي يجريها مدير تعليم قنا وفقاً لتكليفات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من أجل رصد الواقع الفعلي بمدارس المحافظة وعلاج القصور و تحقيق الانضباط

تضمنت الجولة، زيارة مدارس الجبلاو الثانوية المشتركة، و الشهيد عبد الله محمد علي بخيت تعليم أساسى، والشهيد أبو الفضل الرشيدى الإبتدائية المشتركة، مشدداً على إنذار الطلاب المتغيبين بالمرحلة الثانوية وحذر من خطورة إثبات حضور طالب متغيب.

صوتك هيفرق.. ندوة لمجمع إعلام قنا حول "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بالأشراف القبلية

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بقرية الأشراف القبلية، ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات" صوتك هيفرق.. إنزل وشارك"، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، حاضرت فيها مروة عبدالرحيم، المحامية بالنقض، وأدارتها إيمان سيد، أخصائية بالمجمع.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن دور المرأة فى الحياة السياسية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية فى بناء ونهضة المجتمع، لذا يسعى قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات إلى استهداف المرأة ضمن البرامج والحملات التى ينفذها فى كافة المحافظات، كونها صاحبة التأثير الأكبر على الأسرة المصرية وتقديراً لدورها الإنساني والمجتمعي.



