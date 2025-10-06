تخطى 125 ألف دولار.. سعر بتكوين يسجل مستوى قياسي



سجلت بتكوين مستوى قياسياً جديداً وسط صعود أوسع للأصول عالية المخاطر في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي، ما دعم أكبر عملة مشفرة في العالم.

ارتفعت العملة إلى 125,689 دولاراً في تعاملات الأحد في آسيا، متجاوزةً أعلى مستوى سابق سجلته في 14 أغسطس، مدعومة بصعود الأسهم الأميركية، وتجدد تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة مع بتكوين.

العملة المشفرة الأكبر في العالم قلصت مكاسبها إلى حدود 123 ألف دولار عند الساعة 09:54 بتوقيت غرينيتش.

يتكهّن المستثمرون بأن الإغلاق الحكومي الذي بدأ يوم الأربعاء سيدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، فيما بدأ المشاركون في السوق يطلقون عليه اسم "تجارة انخفاض قيمة العملة (الدولار)".

رواية انخفاض الدولار تدعم الطلب على العملة المشفرة

قال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق في شركة الوساطة المتخصصة بالأصول الرقمية "فالكون إكس" (FalconX)"مع بلوغ العديد من الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى المقتنيات مثل بطاقات بوكيمون، مستويات قياسية جديدة، ليس من المفاجئ أن تستفيد بتكوين من رواية انخفاض قيمة الدولار."

أكتوبر التاريخي يدعم موجة التفاؤل

يُضاف إلى الأجواء الإيجابية الأداء التاريخي القوي لـ"بتكوين" في شهر أكتوبر، الذي اكتسب لقب "أبتوبر" (Uptober)، إذ حققت العملة مكاسب في تسعة من الأشهر العشرة الأخيرة من أكتوبر.

وبذلك، تجاوز سعر العملة الرقمية الأعلى من حيث القيمة السوقية مستواه القياسي السابق البالغ 124,514 دولاراً الذي سُجّله في 14 أغسطس، لترتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام.

بيئة تشريعية داعمة في واشنطن تعزز المكاسب

ارتفعت "بتكوين" بشكل مطّرد على مدار العام الماضي، نتيجة البيئة التشريعية المواتية في واشنطن التي عززها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما زاد الطلب عليها بفعل الشركات العامة، وعلى رأسها شركة "استراتيجي" التابعة لمايكل سيلور، التي تبنّت نهجاً مؤسسياً متنامياً يتمثل في تخزين العملة المشفرة الأصلية.