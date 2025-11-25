تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات أمام اللجان ببولاق أبو العلا

كثّف حي بولاق أبو العلا، صباح اليوم الثلاثاء، جهوده الميدانية لتسهيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وانتهت فرق النظافة من رفع المخلفات وتنظيف الشوارع المحيطة باللجان، إلى جانب غسيل الأرصفة ورفع الإشغالات لتهيئة محيط المقرات لاستقبال الناخبين.

كما عملت أجهزة الحي على تنظيم حركة الدخول والخروج أمام اللجان، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم بالتنسيق مع الجهات المسئولة، بما يضمن انسيابية الحركة وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتأمين عملية التصويت وتسهيل مشاركة المواطنين على مدار أيام الانتخابات.