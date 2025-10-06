اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بسرقة صندوق الزكاة من داخل مسجد خالد بن الوليد، أمام جهات التحقيق بالقاهرة، بعد القبض عليه.

أكد المتهم أنه علم بوجود صندوق الزكاة داخل المسجد، وبه مبلغ كبير من المال، فاختمرت في ذهنه سرقته، لحاجته إلى بعض الأموال لشراء المواد المخدرة.

وأضاف أنه نجح في التسلل إلى داخل المسجد في غفلة من العمال، واستولى على الصندوق، ولم يتمكن من فتحه حتى وصل إليه رجال الشرطة وتمكنوا من القبض عليه.

كان قد أقدم عاطل على سرقة صندوق الزكاة من داخل مسجد خالد بن الوليد، بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، لشراء مواد مخدرة بالأموال المنهوبة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء من عامل بمسجد خالد بن الوليد، باكتشافه سرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد.

تم تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية، ونجح في التوصل إلى هوية المتهم، ومكان وجوده، وألقي القبض عليه وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، ونجح رجال الشرطة في الوصول للمتهم قبل فتحه الصندوق وسرقة ما به من أموال.