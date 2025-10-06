الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بفعاليات ثقافية وفنية متنوعة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، تنفيذ برنامجها الفني والثقافي احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل ملحمة وطنية خالدة في تاريخ الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأهمية إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي والفني وترسيخ روح الانتماء.

وتتضمن الفعاليات عروض فنية متنوعة تقام يوم الإثنين الموافق ٦ أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وتقدم خلالها فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية (السمسمية) وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضًا فنية متميزة تجسد روح النصر وتعبر عن الفخر بذكرى الانتصار العظيم.

كما يشهد البرنامج افتتاح المعرض الفني التشكيلي "شمس أكتوبر" في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق ١٦ أكتوبر الجاري، ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من الهواة والأكاديميين، الذين يعبرون من خلال أعمالهم عن معاني البطولة والتضحية والانتماء.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الفنون تشمل: التصوير الزيتي، الأبيض والأسود، الأشغال الفنية، التصوير الفوتوغرافي، الرسم، الكولاج، فن الخزف والنحت، ويتم استقبال الأعمال المشاركة حتى ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ عبر قسم الفنون التشكيلية تحت إشراف الفنانة سماح علي.