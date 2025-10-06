الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. بث مباشر

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة، على مر السنوات، قدمت كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كانت بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام.

شدد رئيس الجمهورية على أن دور القوات المسلحة لم يتوقف عند أكتوبر، بل استمر بعد ذلك بفاعلية، موضحا أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف بالغة الصعوبة، بعزيمة وصبر وتضحية وفهم.

طالب الرئيس -خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة- بالوقوف احتراما وإجلالا للشهداء، موجها التحية والاحترام والتقدير للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصفا وجنودا، ومهنئا الجميع بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أشار الرئيس السيسي إلى أن القوات المسلحة خاضت على مدار نحو 10 سنوات حربا ضروسا ضد الإرهاب، واستطاعت أن تؤمن الدولة وتنهي واحدة من أكبر التحديات التي واجهت جيوش العالم، مؤكدا أن الجيش المصري بتضحيات أبنائه ودمائهم نجح في استعادة أمن وسلامة الدولة المصرية، بما في ذلك سيناء.

أكد أن القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة قامت بدور كبير جدا، مشيرا إلى أنه يذكر ذلك في اجتماع المجلس كفرصة للتسجيل والتذكرة. وأوضح أن القوات المسلحة ساهمت مساهمة ضخمة في التنمية داخل الدولة المصرية على مدار السنوات ال10 أو ال12 الماضية.