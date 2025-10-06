الرئيس السيسي: الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر والقوات المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة، ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن.. وبينما تمر المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، تؤكد مصر موقفها الثابت: إن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاقاً غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام

https://www.facebook.com/share/p/17NmMfbZmp/?mibextid=wwXIfr