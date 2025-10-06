قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة.. 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
علي مكي

الرئيس السيسي:

 القوات المسلحة تقدم كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية
6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام

القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة، على مر السنوات، قدمت كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كانت بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام.

شدد رئيس الجمهورية على أن دور القوات المسلحة لم يتوقف عند أكتوبر، بل استمر بعد ذلك بفاعلية، موضحا أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف بالغة الصعوبة، بعزيمة وصبر وتضحية وفهم.

طالب الرئيس -خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة- بالوقوف احتراما وإجلالا للشهداء، موجها التحية والاحترام والتقدير للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصفا وجنودا، ومهنئا الجميع بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أشار الرئيس السيسي إلى أن القوات المسلحة خاضت على مدار نحو 10 سنوات حربا ضروسا ضد الإرهاب، واستطاعت أن تؤمن الدولة وتنهي واحدة من أكبر التحديات التي واجهت جيوش العالم، مؤكدا أن الجيش المصري بتضحيات أبنائه ودمائهم نجح في استعادة أمن وسلامة الدولة المصرية، بما في ذلك سيناء.

أكد أن القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة قامت بدور كبير جدا، مشيرا إلى أنه يذكر ذلك في اجتماع المجلس كفرصة للتسجيل والتذكرة. وأوضح أن القوات المسلحة ساهمت مساهمة ضخمة في التنمية داخل الدولة المصرية على مدار السنوات ال10 أو ال12 الماضية.

أشار إلى أن القوات المسلحة كانت دائما تقوم بدور في هذا المجال، إلا أن الفترة من عامي 2012 و2013 وحتى الآن شهدت مساهمة كبيرة في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية.

أشار الرئيس إلى أن كل ذلك جرى تنفيذه في الوقت الذي تتحمل فيه القوات المسلحة مسؤولية حماية الحدود على مختلف الاتجاهات بفاعلية وقوة وهدوء، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا في ذكرى أكتوبر إغفال هذا الدور أمام المجلس والشعب المصري الذي يقدر كل التضحيات والجهد والإخلاص من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وقال "شكرا لكم وربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا ويحفظكم درعا وسيفا يحمي الدولة المصرية".

الرئيس السيسى القوات المسلحة 6 أكتوبر

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

القمر

مزاعم تثير الجدل.. هل هناك حضارة بشرية على القمر قبل 50 ألف عام؟

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

