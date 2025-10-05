أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وكل أبطالها بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



اجتماع الرئيس السيسي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعين مهمين اليوم الأول مع كل قادة القوات المسلحة وقادة الجيوش والأفرع.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتأكيد تم الحديث عن كل الملفات والتطورات من أول المياه إلى حدودنا الشرقية الغربية إلى الشرقية والبحر الأحمر وما يحدث في المنطقة

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يؤكد دائما الجاهزية والاستعداد للقوات المسلحة في كل وقت.

