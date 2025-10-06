الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة.. وأحمد موسى: كل الأنظار والكرة الأرضية تتحدث عن مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الأعلى للأثار يكشف تفاصيل مهمة عن سرقة لوحة من آثار سقارة

أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن اللوحة التي تم سرقتها من سقارة تعتبر أرث كبير، مشيرا إلى أنه كان هناك بعثة أثرية جاءت للعمل في منطقة سقارة مؤخرا تم إكتشاف بأن اللوحة مختفية.

ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.

أحمد موسى: هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة.. ولا يريد إنهاء الاتفاق

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاجتماعات المقرر لها أن تكون بين القاهرة وشرم الشيخ، موضحًا أن مصر تطلع بهذه المهمة ويتولى التنسيق بين الوفود من حماس وإسرائيل.

حفيد شقيقة عبدالحليم حافظ: نسعى لتسجيل منزل العندليب في اليونسكو وتحويله لمزار عالمي

أكد المهندس عبدالحليم الشناوي، حفيد شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن منزل العندليب الأسمر يظل مفتوحًا دائمًا أمام محبيه، والطلبات المتزايدة لزيارة المنزل أصبحت غير مسبوقة، إذ يستقبل البيت أكثر من 100 زائر يوميًا من مختلف المحافظات.

نشأت الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال الجديدة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قوية خلال حديثه عن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ52، معربًا عن قلقه من ابتعاد الجيل الجديد، خصوصًا من هم دون العشرين عامًا، عن معرفة تاريخ بلادهم وما مرت به من تحديات كبرى خلال فترة ما بين نكسة 1967 وانتصار 1973.

الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة المصرية، والشعب المصري مقدر ما تقوم به القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

أحمد موسى: كل الأنظار والكرة الأرضية تتحدث عن مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.

الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة قدمت كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة، و 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام.

"الغرف السياحية": الاستثمارات الفندقية الجديدة تدعم نمو السياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاستثمارات الفندقية الجديدة تشكل خطوة مهمة ضمن المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعزيز نمو السياحة المصرية، والتي شهدت قفزات متتالية وأرقامًا قياسية للموسم الثالث على التوالي.

نضال الأحمدية للميس الحديدي: فضل شاكر محترم وبريء ولم ينضم لجماعة إرهابية ولم يقتل أحدا من الجيش

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن توقعاتها لمسار محاكمة الفنان فضل شاكر بعد تسليم نفسه، قائلة:"أعتقد أن أي دولة لم تتدخل في تلك القضية مؤخرًا، وقد تكون طلبت لُطفًا، لكنها لم تتجاوز السيادة اللبنانية، وهذه المرة المحكمة ستكون قاسية. لكن هناك ظروفًا سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مثل أنه ظل مسجونًا 13 سنة، وأنه مريض وحالته الصحية صعبة، بالإضافة إلى دوافع داخلية في المجتمع اللبناني، وهي الطائفية المقيتة وظروف القبائل والعائلات، والجميع يعلمها".