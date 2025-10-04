أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل

أعلنت صفحة منزل عبد الحليم حافظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، غلق المنزل نهائيا، بعد الهجوم الذي تعرضت له أسرة العندليب بسبب قرار فرض رسوم على الزيارات.

وأوضحت أسرة عبد الحليم حافظ، في منشور عبر فيسبوك، أن منزل عبد الحليم حافظ، سيكون مغلقا للأبد، ولن يتم فتحه إلا في ذكرى وفاته فقط، وبعدد يتحمله المنزل.

وأشارت أسرة عبد الحليم حافظ، إلى إلغاء الحجوزات المسبقة بداية من الغد.

فرض رسوم لزيارة منزل العندليب

جاء ذلك بعدما، أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ، بيانًا عبر الصفحة الرسمية لـ منزل العندليب، أعلنت من خلاله احتمالية فرض رسوم لزيارة المنزل، للتمكن من عمل صيانة دورية وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وذلك من خلال أبليكيشن سيتم تدشينه.

وجاء نص البيان كما يلي: «للأسف تم غلق حجز زيارات المنزل نهائيًا، ولا توجد أي زيارات أخرى بعد الزيارات التي تم حجزها بالفعل، والتي تنتهي منتصف شهر نوفمبر لحين عمل Website وApplication، يتم الحجز فقط من خلاله وسيتم الإعلان عنه حين الانتهاء منه لتنظيم الزيارات والتواصل معنا بشكل أفضل».

وأردف البيان: «غالبًا سيكون الحجز بعد ذلك بمقابل مبلغ رمزي للمصريين ومبلغ آخر لغير المصريين وأي تصوير لمحتوى أو لبرامج سيكون بمقابل مادي حتى نستطيع المحافظة على المنزل، وعمل الصيانات الدورية له وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وشرح جميع التفاصيل داخل المنزل لأننا لا نستطيع مواكبة ما يحدث الآن من طلبات زيارة مستميتة ومكالمات بشكل مستمر لا نستطيع الرد عليها جميعًا، وأيضًا سيكون من ضمنها مصاريف تشغيل الصفحة التي سيتم من خلالها الحجز ومصاريف تطوير الـ Application الخاصة بمنزل حليم لاحقًا».

منزل عبد الحليم حافظ

وفي سبتمبر الماضي، حذرت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ، من حجز الزيارات لمنزله عن طريق أحد الفنادق الشهيرة، أو شركات السياحة.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ: “يا جماعة بحذركم من التعامل مع أي فندق أو أي شركة سياحية يوهموكم بأنهم بيحجزوا وينسقوا زيارات لمنزل حليم”.

وأضافت: “دول نصابين وبيكسبوا فلوس على حسابكم، ومش بيعملوا حاجة غير إنهم بيبعتوا لنا حجز عن طريق هذه الصفحة، وأي حد بيتم اكتشاف إنه بينظم زيارات بيتم عمل بلوك له، وإلغاء الزيارة.. الطريقة الوحيدة لحجز زيارة منزل حليم هي عن طريق هذه الصفحة فقط والزيارة مجانية تمامًا.. اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.