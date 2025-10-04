قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سعيد فراج

أعلنت صفحة منزل عبد الحليم حافظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، غلق المنزل نهائيا، بعد الهجوم الذي تعرضت له أسرة العندليب بسبب قرار فرض رسوم على الزيارات. 

وأوضحت أسرة عبد الحليم حافظ، في منشور عبر فيسبوك، أن منزل عبد الحليم حافظ، سيكون مغلقا للأبد، ولن يتم فتحه إلا في ذكرى وفاته فقط، وبعدد يتحمله المنزل. 

وأشارت أسرة عبد الحليم حافظ، إلى إلغاء الحجوزات المسبقة بداية من الغد. 

فرض رسوم لزيارة منزل العندليب

جاء ذلك بعدما، أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ، بيانًا عبر الصفحة الرسمية لـ منزل العندليب، أعلنت من خلاله احتمالية فرض رسوم لزيارة المنزل، للتمكن من عمل صيانة دورية وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وذلك من خلال أبليكيشن سيتم تدشينه. 

وجاء نص البيان كما يلي: «للأسف تم غلق حجز زيارات المنزل نهائيًا، ولا توجد أي زيارات أخرى بعد الزيارات التي تم حجزها بالفعل، والتي تنتهي منتصف شهر نوفمبر لحين عمل Website وApplication، يتم الحجز فقط من خلاله وسيتم الإعلان عنه حين الانتهاء منه لتنظيم الزيارات والتواصل معنا بشكل أفضل».

وأردف البيان: «غالبًا سيكون الحجز بعد ذلك بمقابل مبلغ رمزي للمصريين ومبلغ آخر لغير المصريين وأي تصوير لمحتوى أو لبرامج سيكون بمقابل مادي حتى نستطيع المحافظة على المنزل، وعمل الصيانات الدورية له وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وشرح جميع التفاصيل داخل المنزل لأننا لا نستطيع مواكبة ما يحدث الآن من طلبات زيارة مستميتة ومكالمات بشكل مستمر لا نستطيع الرد عليها جميعًا، وأيضًا سيكون من ضمنها مصاريف تشغيل الصفحة التي سيتم من خلالها الحجز ومصاريف تطوير الـ Application الخاصة بمنزل حليم لاحقًا».

منزل عبد الحليم حافظ 

وفي سبتمبر الماضي، حذرت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ، من حجز الزيارات لمنزله عن طريق أحد الفنادق الشهيرة، أو شركات السياحة.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ: “يا جماعة بحذركم من التعامل مع أي فندق أو أي شركة سياحية يوهموكم بأنهم بيحجزوا وينسقوا زيارات لمنزل حليم”.

وأضافت: “دول نصابين وبيكسبوا فلوس على حسابكم، ومش بيعملوا حاجة غير إنهم بيبعتوا لنا حجز عن طريق هذه الصفحة، وأي حد بيتم اكتشاف إنه بينظم زيارات بيتم عمل بلوك له، وإلغاء الزيارة.. الطريقة الوحيدة لحجز زيارة منزل حليم هي عن طريق هذه الصفحة فقط والزيارة مجانية تمامًا.. اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.

عبد الحليم حافظ أسرة عبد الحليم حافظ منزل العندليب العندليب منزل عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

السودان

حساني بشير: مجلس حقوق الإنسان يصوت قريبًا على قرار لوقف إطلاق النار في السودان

الكلاب

اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان: محاربة العنف ضد الحيوانات تتم من خلال توعية المجتمع

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: سلامة المشاركين في «أسطول الصمود» أولوية ونراقب تنفيذ خطة ترامب

بالصور

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد