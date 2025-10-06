قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
برلمان

برلماني يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى أكتوبر: نصر العبور سيبقى رمزًا

النائب سامح الشيمي
النائب سامح الشيمي
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب مصر العظيم وجيشها الباسل، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا خالدًا لإرادة المصريين التي لا تنكسر، ودليلًا على أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بالإيمان والتخطيط واليقين بنصر الله.

 جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات

وأشاد الشيمي بما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل قوية وواضحة، أبرزها تأكيده أن جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات، وأن السلام المفروض بالقوة لا يولّد إلا احتقانًا، معتبرًا أن هذه العبارات تعبّر عن عقيدة الدولة المصرية التي تجمع بين قوة الردع العسكري وحكمة السعي نحو سلامٍ عادلٍ وشاملٍ، يُعيد للشعوب حقوقها ويضمن الاستقرار الحقيقي في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أن لا استقرار راسخ في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية يعكس ثوابت الموقف المصري التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تقف في طليعة الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف نزيف الدم في غزة وبدء مسار سياسي عادل يعيد الأمل إلى شعوب المنطقة.

كما أكد على أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل جهد تبذله الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة قوية، عصرية، متماسكة، تستمد قوتها من وعي شعبها وإخلاص مؤسساتها، مؤكدًا أن المصريين اليوم يجددون العهد على مواصلة البناء والحفاظ على الوطن، كما فعل الآباء والأجداد يوم العبور العظيم.

النائب سامح الشيمي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

سيارات هاتشباك للبيع

منها جيتز وجوك .. سيارات هاتشباك للبيع سعرها 450 ألف جنيه

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II

تعرف على جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

محمول جديد

vivo تطلق هاتف V60 Lite الجديد .. تفاصيل

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

