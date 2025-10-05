اتعرض عليه الهروب من البحر وقال لا.. نضال الأحمدية تكشف تطورات قضية الفنان فضل شاكر

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تطورات جديدة في كواليس تسليم النجم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قائلة : “أنا مؤمنة ببراءة فضل شاكر صحيح هناك تفاصيل كثيرة ينبغي أن يذكرها في التحقيقات مورس عليه الإرهاب من قوى على الأرض حيث صحيح أنه شارك في التظاهرات وذلك بعدما اقتحموا بيته وسرقوه”.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": " عندما لجا حينها للجيش اللبناني وقالوا له لانستطيع مساعدتك وبالتالي كان في حالة دفاع عن نفسه فضل لم يقتل أحداً من الجيش ".



وكشفت أن فضل شاكر مريض قائلة : "فضل شاكر مريض وعنده 600 مصيبة ألا يكفي أنه سلم نفسه حتى يرضخ للتحقيقات بعد 13 سنة لأن هذه القصة قديمة اراد أن ينهيها رغم أنه عرض عليه تهريبه عبر " البحر " ورفض ذلك وقال لي : لن أفعل ذلك سأكون مجرما".



وذكرت أن العدالة الحقيقية لازالت غائبة عن المشهد اللبناني وأن الطائفية والعرق لازالت تسيطر على الامور قائلة : " فيه قبائل وعائلات تحت منظومة إسمها حرية وديموقراطية وهذه هي أكبر كذبه يعيشها لبنان "



ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هو اعتزل الغناء في فترة ما وقال حرام لماذا اعتزل ولماذا عاد؟ هل سألتيه؟ أجابت قائلة : “ هو نادم على كثير من الأمور حتى الشيخ الأسير ورطه وتركه”.